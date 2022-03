Filarmonica Laudamo, a Messina un concerto omaggio al maestro Ennio Morricone

La 101esima stagione concertistica della Filarmonica Laudamo Messina prosegue con i suoi concerti al Palacultura Antonello. Per domenica 6 marzo 2022 è stato programmato, alle 18:00, lo spettacolo “Il mio Morricone” del pianista Marco Fumo, già collaboratore del compianto Ennio Morricone.

Il titolo dell’esibizione è lo stesso del CD pubblicato dall’artista nel 2021. Fumo è specialista dagli anni Ottanta in ragtime e convinse l’illustre compositore a scrivere per lui Rag in frantumi. Un’amicizia suggellata nel tempo, con Morricone che si servì dell’abilità di Fumo per la composizione delle sue celebri colonne sonore.

Il repertorio pianistico africano-americano è quello in cui eccelle Fumo, che ha suonato in tutto il mondo partecipando a festival di musica classica e jazz. Inoltre, ha inciso per la RAI, la RSI, la Radio Vaticana e per le case discografiche Pentaphon, Edi-Pan, Fonit-Cetra, Dynamic, Soul Note e OnClassical, oltre ad aver insegnato pianoforte nei conservatori di Matera, Bari, Pescara, Udine e Castelfranco Veneto e Civici Corsi di Jazz di Milano presso l’Accademia Internazionale delle Arti.

Filarmonica Laudamo Messina, i prossimi concerti della stagione 2021-22

Questi sono invece i prossimi concerti in calendario per la stagione 2022 della Filarmonica Laudamo Messina.

Giovedì 10 marzo 2022 , alle ore 19:00 al Palacultura Antonello, “ Accordiacorde IX edizione PSL Lab – Laboratorio di piazza scienza e lavoro ”, direzione di Antonio Moncada e Carlo Cattano, musiche di Antonio Moncada, Carlo Cattano, Michael Moore e altri;

, alle ore al Palacultura Antonello, “ ”, direzione di Antonio Moncada e Carlo Cattano, musiche di Antonio Moncada, Carlo Cattano, Michael Moore e altri; Domenica 20 marzo 2022, alle ore 18:00 al Palacultura Antonello, “Trio Kanon”, Lena Yokohama (violino), Alessandro Copia (violoncello), Diego Maccagnola (pianoforte), musiche di Rachmanininov, Šostakovič, Dvorák.

