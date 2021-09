Filarmonica Laudamo. Al MuMe Francesco Bonaccorso e Antonio Frazzoni in “Novecento”

Sabato 4 settembre alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna “Restate al MuMe” per la 100esima stagione della Filarmonica Laudamo, il Museo Regionale di Messina ospiterà l’attore Francesco Bonaccorso e il pianista Antonio Frazzoni, i quali si esibiranno nello spettacolo “Novecento”, il monologo teatrale di Alessandro Baricco da cui è stato anche girato un famoso film di Giuseppe Tornatore, “La leggenda del pianista sull’oceano”.

Le musiche, eseguite da Antonio Frazzoni, sono di Ennio Morricone, Jelly Roll Morton, Scott Joplin e dello stesso pianista romano. La performance prevede anche i video di Paolo Roberto Santo e Francesca Cutropia, mentre le luci e l’audio sono di Luca Massaro.

Francesco Bonaccorso ha esordito a teatro nella sua città natale a Messina nel 2010 con il fortunato spettacolo “Una notte a Broadway” per la regia di Alessandro Alù, vincitore del Premio “Adolfo Celi”. Negli ultimi anni ha preso parte a più di quaranta prime teatrali, venti cortometraggi, dieci readings, un film, cinque fiction, due programmi televisivi, una pubblicità e un festival internazionale trasmesso in televisione.

Ha lavorato a teatro con Giovanni Boncoddo, Massimo Mòllica, Andrea De Magistris, Paolo Arcuri, Sergio Pisapia Fiore, Alberto Buccolini, Maurizio Casagrande e Augusto Fornari, ha recitato in prodotti cinematografici di Carlo Carlei, Marcello Trovato, Francesco Calogero e Graziano Diana, ha interpretato brani di Shakespeare, Cummings e Greg Dawson per una serie di letture con al pianoforte il Mº David Carfì ed è risultato primo fra gli attori del talent show “Nuovi Talenti Festival”. Fra i suoi lavori più significativi degli ultimi anni si annoverano le fiction “Il paradiso delle signore” per Raiuno e Libero Grassi – A testa alta con Giorgio Tirabassi, in cui interpreta il ruolo del guardiano Mario.

Antonio Frazzoni si è avvicinato ad appena 14 anni al mondo del teatro, frequentando diversi laboratori teatrali. Nel 2010 ha intrapreso un percorso di formazione professionale per attori presso l’accademia del Teatro Golden di Roma diplomandosi nel 2018. Durante il percorso di studi ha preso parte a diversi spettacoli diretti da Augusto Fornari, Toni Fornari, Loredana Scaramella e Laura Ruocco. Parallelamente studia pianoforte da autodidatta prediligendo generi come il blues, rag time, rock n’roll e boogie woogie.

