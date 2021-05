Filarmonica Laudamo: doppio concerto al Teatro Vittorio Emanuele con la Corelli Jazz Band

Prosegue la 100ª stagione concertistica della Filarmonica Laudamo con un appuntamento con il jazz per tutti gli appassionati di musica. Protagonista la “Corelli Jazz Band”, orchestra del Dipartimento Jazz del Conservatorio Corelli, diretta da Giovanni Mazzarino. Oggi, domenica 23 maggio, al Teatro Vittorio Emanuele e finalmente in presenza, un doppio turno di concerti: turno A ore 17:30 e turno B ore 20.

Il concerto è realizzato in co-produzione con E.A.R. Teatro di Messina e Conservatorio A. Corelli.

Questa la formazione: Giovanni Mazzarino direttore, Orazio Maugeri, Roberto Scolaro, Fabio Tiralongo, Alex Farci, Pietro La Greca, sassofoni, Andrea Priola, Alessio Puglisi Santi Cardullo, Walter Arcodia trombe, Sebastiano Insana, Francesco Rizzo, Giuseppe Pandolfino Domenico Brancati tromboni, Francesco Pisano e Claudio Palana pianoforte, Andrea Liotta vibrafono, Gianfranco Torrisi chitarra, Aurelio Bandiera e Tommaso Pugliese contrabbasso, Giuseppe Tringali batteria, Rossella D’Andrea e Floriana Pappa voce.

In programma musiche di Gillespie, Swallow, Gershwin, Kern, Rodgers, Young, Mc Hugh, e dello stesso Mazzarino.

La “Corelli Jazz Band” è nata nel 2012, in seno al dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio A. Corelli di Messina, per volere dei musicisti Orazio Maugeri, Sebastiano Insana, Santi Cardullo e Antonino Averna (oggi Direttore dell’istituzione). Nel corso degli anni l’orchestra è stata diretta da Orazio Maugeri, Livio Minafra e Matteo Sabbatini. Dal 2017 la Corelli Jazz Band è diretta da Giovanni Mazzarino che ne è anche l’arrangiatore. L’attività della band coniuga gli aspetti della formazione e della produzione artistica, realizzando progetti musicali che sono funzionali al piano di studi della scuola e possiedono, nel contempo, un riconosciuto valore culturale. Nel composito repertorio della band, si trovano composizioni di musica afroamericana, riletture di capolavori della storia jazzistica, prime esecuzioni di pagine contemporanee e brani di Jazz che spaziano dagli anni ’50 alla contemporaneità. L’attività di una band pensata come un vero e proprio laboratorio musicale, che opera senza pregiudizi stilistici, svolgendo da una parte un ruolo di alta formazione professionale e, dall’altra, una significativa funzione artistica.

Giovanni Mazzarino, pianista, compositore, è considerato dalla critica specializzata uno tra i migliori pianisti e compositori italiani di jazz; tra le sue collaborazioni più importanti: Enzo Randisi, Gianni Basso, Franco Cerri, Massimo Urbani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Roberto Gatto, Tiziana Ghiglioni, Maurizio Giammarco, Tullio De Piscopo, Javier Girotto, Francesco Cafiso, Mark Murphy, Tony Scott, Steve Swallow, Tom Harrell, Randy Brecker, Steve Grossmann, Bob Mintzer, Bobby Durham, Lester Bowie, Jimmy Cobb, Adam Nussbaum, Eddie Henderson, Mike Goodrick, Hal Crook, Bucky Pizzarelli, Kurt Rosenwinkel. Nel 2002 si è classificato al 1° posto come “Miglior nuovo talento italiano” per il Referendum Top Jazz indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz. Nel 2009 lo stesso referendum lo consacra tra i migliori tre pianisti italiani assieme a Stefano Bollani e Dado Moroni. Ha inciso a suo nome 19 album.

Prossimi concerti della stagione della Filarmonica Laudamo:

Domenica 30 maggio 2021 | Palacultura Antonello (Turno A ore 17:30 | Turno B ore 20:00) CLAUDIA CARISTI soprano, CESARE NATOLI pianoforte in «Serate musicali al Faro» musiche di Laudamo, Ionata, De Iulineez, Coop, Calapso, Casalaina.

Domenica 6 giugno 2021 | Teatro Vittorio Emanuele (Turno A ore 17:30 | Turno B ore 20:00) ESTRIO, Laura Gorna violino, Cecilia Radic violoncello, Laura Manzini pianoforte. Musiche di Beethoven, Boulanger, Bernstein.

