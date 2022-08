Estate nei musei italiani: biglietti a 2 euro per i giovani. Tutte le info sulle agevolazioni

Biglietti a 2 euro per l’ingresso nei musei, nei parchi archeologici e nei complessi monumentali statali per i giovani dai 18 ai 25 anni. È quanto deciso dalla Direzione Generale dei Musei Italiani del Ministero della Cultura che, per quest’estate, ha previsto una serie di agevolazioni indirizzate ai più giovani. Chi è sotto i 18 anni, per esempio, ha diritto al biglietto gratis. Vediamo tutti i dettagli.

Mentre continua la prima domenica gratis al Museo (la prossima sarà il 4 settembre), il Ministero della Cultura ricorda ai più giovani che quest’estate ha pensato a loro con tutta una serie di agevolazioni destinate non solo ai ragazzi e alle ragazze italiani, ma a tutti i cittadini dell’Unione Europea e dei Paesi con i quali sono stati stipulati accordi di reciprocità.

Estate nei Musei statali: gli sconti per i più giovani

Ecco le agevolazioni previste per i 18enni e per i giovani dai 18 ai 25 anni.

Estate al Museo : tra i 18 e i 25 anni il biglietto d’ingresso a musei, parchi archeologici e monumenti dello Stato costa 2 euro (fino al giorno del compimento dei 25 anni d’età);

: tra i 18 e i 25 anni il biglietto d’ingresso a musei, parchi archeologici e monumenti dello Stato costa 2 euro (fino al giorno del compimento dei 25 anni d’età); 18app : chi è in possesso della 18app può acquistare il biglietto d’ingresso a 2 euro;

: chi è in possesso della 18app può acquistare il biglietto d’ingresso a 2 euro; Ingresso gratis per gli under 18.

Queste iniziative sono state pensate dalla Direzione Generale Musei Italiani del Ministero della Cultura per invitare i giovani a visitare i musei, i parchi archeologici e i monumenti (statali) di tutta Italia nel loro tempo libero.

Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link.

