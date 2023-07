Estate a Messina, le figure sinuose di Laura Pittaccio in mostra a Casa Peloro

Una granita vista mare per affrontare la calura estiva, circondati da illustrazioni e pitture: tutto questo è possibile a Casa Peloro, il social cafè vista Pilone, che ospita le opere di Laura Pittaccio, artista di Messina, in una nuova mostra dedicata agli appassionati. Il vernissage è in programma mercoledì 26 luglio, alle 19.00.

Laura Pittaccio in mostra a Casa Peloro

Laura Pittaccio è un’illustratrice nata e cresciuta a Messina che, nonostante abbia dovuto lasciare la propria terra di origine, rimane ancora molto legata alla Sicilia: vera fonte di ispirazione in ogni suo lavoro, in cui i colori e i tratti arrotondati ricordano quelli dell’Isola.

La Pittaccio, come altri messinesi, ha partecipato a Distrart – Distretto d’Arte Urbana (progetto dell’Amministrazione Accorinti), trasformando due pensiline delle fermate del tram di Viale San Martino in vere e proprie opere d’arte.

L’illustratrice messinese ha, inoltre, partecipato a un progetto a sostegno delle donne e della loro emancipazione: «Penso che in Italia – ci aveva raccontato – siano stati fatti molti passi in avanti per quanto riguarda l’emancipazione delle donne, ma ci vorrà ancora del tempo per essere considerate al pari degli uomini in ambito lavorativo, ma anche nella vita sociale».

L’artista ha collaborato con: Il Sole 24 Ore, l’inserto Salute de la Repubblica, Pizza e Pasta (una rivista del settore culinario) Liberetà e Donna moderna. Nel campo dell’editoria invece sta curando le copertine della collana manualistica informatica di Apogeo e dei saggi Urra (Feltrinelli) e ancora Erickson edizioni.

La mostra di Laura Pittaccio a Casa Peloro, che segue le esposizioni di altri due artisti messinesi, Mario Caristi e Martina Camano, sarà visitabile a partire dal 26 luglio e fino al 4 agosto.

