Drusilla Foer a Barcellona P.G. con lo spettacolo teatrale “Eleganzissima”: date e biglietti

Tre tappe in Sicilia per la co-conduttrice di Sanremo 2022, Drusilla Foer porterà nei teatri dell’Isola il suo spettacolo “Eleganzissima” dal 25 al 28 marzo. L’attrice, autrice e cantante si esibirà al teatro Metropolitan di Catania, al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto e al teatro Golden di Palermo.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2022 come co-conduttrice al fianco di Amadeus, Drusilla Foer torna in teatro con un tour in tutta Italia. Accompagnata al pianoforte da Loris di Leo e al clarinetto e sax da Nico Gori, l’ironica nobildonna toscana è pronta per conquistare la Sicilia con uno show ricco di musica, che svela un po’ di lei, durante il quale racconterà gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

Drusilla Foer in Sicilia: date e biglietti per “Eleganzissima”

Drusilla Foer porterà quindi il suo spettacolo “Eleganzissima” al teatro Metropolitan di Catania il 25 marzo 2022, al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto il 26 marzo 2022, e, infine, al teatro Golden di Palermo il 28 marzo (dove è già stato registrato il sold out). Lo show avrà inizio in tutti e tre i casi, alle 21.30.

È possibile acquistare i biglietti per Catanie e Barcellona su Ticketone.it, nei circuiti locali autorizzati e presso i botteghini dei teatri. Per informazioni e approfondimenti è possibile telefonare al 3939450020 o inviare una e-mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonché scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi. La distribuzione è di Savà Produzioni Creative, che per la Sicilia sarà appunto coadiuvata da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

(foto © Serena Gallorini)

