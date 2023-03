“Delvento live in Band”, al RetroNouveau di Messina l’anteprima di Vento Piano. Tutte le info

Appuntamento al RetroNouveau di Messina, il 9 aprile 2023, per la data zero del “Vento Piano Tour – Delvento live in band”. L’evento vedrà coinvolta la scena artistica messinese e prevede anche una mostra d’arte, la proiezione di fumetti animati e un dj set a cura di Davide Patania. Ma non solo. Scopriamo tutti i dettagli.

Domenica 9 aprile 2023, Testa Riccia Dischi e Art Show di Arturo Morano in collaborazione con Tuma Records e RetroNouveau presentano “DELVENTO live in Band”. Il cantautore e producer siciliano si esibirà per la prima volta in band e porterà in anteprima sul palco del RetroNouveau di Messina il suo Ep VENTO PIANO. L’appuntamento è fissato alle ore 22.00, in via Croce Rossa, 3 (ingresso 5 euro).

L’evento, però, inizierà alle ore 20.00 con “Into the Dream”, mostra d’arte curata dall’artista Valeria Macadino, dall’orafa cerista Monica Russo (Quzy) e dalla proiezione di fumetti animati a cura del visionario writer e Creator Leonardo Mercadante. A seguire, Tuma Records presenterà per l’occasione il progetto Tuma Stories, che vedrà protagoniste alcune tra le band promosse dalla giovane etichetta indipendente, attraverso una serie di performance multidisciplinari nate dall’incontro tra musica e scrittura creativa, e i Whipped Dream esordiranno con il loro promettente progetto cantautorale. Tra un opening act e l’altro gli artisti prenderanno parte a un Talk curato da Laura Lipari. Tutto l’evento, dall’allestimento alla fine, verrà registrato e trasformato in una puntata all’interno del podcast Ituoigelatinipreferiti a cura di Alessandra Mammoliti. Seguirà infine il dj set a cura di Davide Patania.

Durante l’evento sarà possibile acquistare il cd (stampato in 50 uniche copie Numerate) in anteprima, prima dell’uscita ufficiale su tutte le piattaforme streaming il 28 aprile.

Maggiori informazioni a questo link, sulla pagina Facebook di Delvento.

