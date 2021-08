Dal 5 agosto il FestiValle 2021 alla Valle dei Templi di Agrigento

Musica jazz e arti digitali, si concentrerà su questo la 5a edizione del FestiValle – dal 5 all’8 agosto – nella splendida location della Valle dei Templi di Agrigento.

Una quattro giorni per vivere un’esperienza immersi nella natura, tra passeggiate in bici, performance, workshop e giri in barca.

Tra gli ospiti anche il pianista cubano Alfredo Rodriguez per l’unica tappa italiana del suo tour estivo, il batterista Tullio De Piscopo e i brasiliani Selton.

Un Festival per preservare la Valle dei Templi

Inserito nel circuito del “Jazz Takes The Green” – prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili – Il FestiValle alla Valle dei Templi adotta Criteri Ambientali Minimi (CAM) elaborati nell’ambito del Progetto GreenFEST – Green Festivals and Events through Sustainable Tenders, ed elencati in una apposita Check List.

Tra i criteri ambientali:

riduzione del consumo di risorse naturali;

mobilità sostenibile;

consumi energetici;

gestione rifiuti;

eliminazione dell’uso della plastica;

utilizzo di allestimenti scenici creati con materiali ecocompatibili.

La Line-up della 5a edizione del FestiValle di Agrigento

5 agosto, alle 18:30 al Giardino della Kolymbethra: concerto speciale al tramonto con Tommaso Cappellato + talk 33 giri di parole a cura di Antonio Pancamo Puglia ;

+ ; 5 agosto, alle 22:00 al Tempio di Giunone: Alfredo Rodriguez Trio (unica data in Italia);

(unica data in Italia); 6 agosto, alle 21:00 al Tempio di Giunone: Salvador Sobral. Opening act Deb&Rose ;

; 6 agosto, dalle 24:00 alla spiaggia San Leone: Lovesick Duo, a seguire Mack ;

; 7 agosto al Tempio di Giunone: Kokoroko (unica data in Sicilia);

(unica data in Sicilia); 7 agosto, dalle 24:00 alla spiaggia San Leone: Fanfara Station ;

; 8 agosto, alle 21:30 al Tempio di Giunone: Tullio De Piscopo;

8 agosto, dalle 24:00 alla spiaggia San Leone: Selton, a seguire Cratere Centrale.

