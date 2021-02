Dal 10 febbraio parte “Migraphic”, la staffetta dei fumetti di Mesogea

Un titolo non basta per raccontare cos’è Migraphic, la staffetta dedicata ai fumetti (ma non solo solo) organizzata dalla casa editrice messinese Mesogea in collaborazione con il Comicon.

A un anno di distanza, infatti, dalla residenza che ha dato vita a “Back way. Viaggi di sola andata con ritorno”, a cura di Gianluca Costantini, in cui dieci fumettisti hanno raccolto storie di chi migra e di accoglie, arriva settimana intera (rigorosamente in streaming) per festeggiare il primo anniversario con ospiti, illustratori che disegneranno live e un sorteggio. Tutto il programma della staffetta di Mesogea.

Migraphic – la staffetta di Mesogea

Dal 10 al 17 febbraio, alle ore 19.00, sulla pagina facebook di Mesogea, gli autori di Back way realizzano in diretta delle opere inedite, chiacchierando con la redazione di Mesogea/Cartographic. Il programma:

mercoledì 10: Chiara Abastanotti e Helpi

venerdì 12: Giuseppe Lenzone e Antonio Cammareri

lunedì 15: Erica Andreula e BBraio

mercoledì 17: Chiara Cesalli e Gabriele Melegari

Le stampe in copia unica delle opere realizzate dagli autori saranno messe in palio nella riffa d’artista.

Venerdì 19 febbraio, alle 18:00, si discuterà di migrazioni e graphic journalism con; Gianluca Costantini curatore del libro, Massimo Vita coordinatore del progetto REC, Lelio Bonaccorso fumettista e illustratore, Anita Magno di Mesogea, (in foto). Coordina Alino del Napoli Comicon.

Migraphic – come partecipare alla riffa d’artista

Per partecipare all’estrazione delle illustrazioni, è necessario acquistare – dall’1 al 28 febbraio – una copia Back way senza spese di spedizione. Domenica 28 febbraio saranno sorteggiati i 9 vincitori delle stampe in copia unica delle opere disegnate dagli autori durante i live drawings.

