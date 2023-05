Da Cristo Re a Forte Cavalli: alla scoperta delle bellezze storiche di Messina. Date e orari

Dal Tempio di Cristo Re al Forte Cavalli, passando per Castel Gonzaga e la Chiesa di S. Maria di Mili, e non solo: appuntamento questo weekend, 13 e 14 maggio 2023, e il prossimo, 20 e 21 maggio 2023, alla scoperta di 13 delle bellezze storiche di Messina.

È stata presentata questa mattina, 10 maggio, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la manifestazione promossa dall’associazione Roccaguelfonia Cristo Re per far riscoprire ai cittadini le bellezze del territorio.

«Abbiamo un patrimonio importante che deve essere valorizzato e questo lo possiamo fare insieme – ha esordito il sindaco di Messina, Federico Basile. Dobbiamo, sì, guardare avanti, ma non dimenticare la memoria. Riaprire questi siti, che sono la memoria della città, serve a noi per promuovere Messina ma anche al cittadino per conoscerla. Lo spirito è questo, credo che l’attività sia quella giusta. La gente deve comprendere che Messina non è solo una città di passaggio. È un’occasione che sono convinto si ripeterà nel tempo. È un progetto che voglio portare anche in Città Metropolitana».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso: «Questa iniziativa – ha spiegato – va allargata a macchia d’olio, coinvolgendo per esempio anche i casali. Ci sarà una seconda edizione, con nuovi luoghi da scoprire. Puntiamo molto sull’associazionismo, una realtà che che ha lavorato tanto in questi anni. Questa è una splendida vetrina per la nostra Messina».

Ad illustrare lo spirito dell’iniziativa, Nino Femminò, dell’associazione Roccaguelfonia Cristo Re: «Ci siamo fatti promotori di questa iniziativa che unisce tante altre associazioni – ha spiegato. La nostra vittoria potrebbe essere proprio l’aver fatto rete tra le associazioni riuscendo a creare un programma, abbastanza intenso, con 13 siti aperti. È importante abbattere lo stereotipo di Messina come città in cui “non c’è niente”. Il nostro impegno in questa fase è diventare uno zoccolo duro e andare a crescere con altre associazioni per poi proporre questi pacchetti ai tour operator, sia per le navi da crociera che per le scuole. Noi siamo partiti dalle scuole, è da loro che parte la conoscenza del territorio».

Bellezze storiche Messinesi: il programma

Gli appuntamenti con le bellezze storiche messinesi sono a pagamento, con ingresso per il singolo sito di 3 euro. Gratis per i bambini fino a 6 anni. L’evento dell’Università è gratuito.

All’incontro hanno preso parte Nino Femminó, presidente dell’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re, promotrice dell’iniziativa culturale e turistica, nonché organismo gestore del Tempio Votivo di Cristo Re e della torre medievale, e rappresentanti di altre associazioni.

