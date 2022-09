Cortile Teatro Festival: lo spettacolo di Saverio Tavano rimandato a lunedì 5 settembre

A causa del maltempo, lo spettacolo “Semper Fidelis” diretto da Saverio Tavano, inserito all’interno del Cortile Teatro Festival di Messina, che doveva essere messo in scena il 1° settembre, è stato rimandato a lunedì 5 settembre, sempre alle 21:30 all’Area iris di Ganzirri. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Teatro del Carro, è interpretato da Margherita Smedile, Vincenzo Tripodo e Francesco Gallelli (in foto).

«In un paese qualsiasi – racconta il regista Saverio Tavano – in una città qualsiasi una famiglia qualsiasi vive in una casa con vista mare. Un padre, una madre, un figlio, qualsiasi. Come voyeur siamo testimoni del vissuto personale di una famiglia che affronta il momento più importante della sua esistenza: si regolano i conti con il passato e la memoria, come in un vaso di Pandora, libera i fantasmi che fino a quel momento erano rimasti nascosti. Come accade nelle migliori famiglie, c’è sempre un elemento oscuro che con ipocrita omertà rimane indiscusso.

Abbiamo analizzato – aggiunge Tavano in merito a “Semper Fidelis” – le dinamiche psicologiche che pongono l’uomo nella condizione di elemento “sacrificante” nella posizione quindi auto indotta di “agnello sacrificale” e la posizione del suo torturatore, di aguzzino. Esiste una relazione tra i due elementi che fonda le proprie origini nell’antichità, dalla ritualità umana. Secondo vari teorici, questo comportamento si radicalizza negli anni di attività e carriera, ove, avendo a che fare con elementi disagiati e deviati, forzatura della legge, casi di violenza e omicidio molto sensibili, la mente degli addetti all’ordine subisce una regressione assumendo posizioni di carattere autoritario e repressivo giustificate come unico mezzo di mantenimento della legge».

Cortile Teatro Festival Messina: i prossimi appuntamenti

Il prossimo appuntamento dell’undicesima edizione del Cortile Teatro Festival di Messina è in programma per sabato 17 settembre, all’Area Iris di Ganzirri con “Mimima mente blu – accordi sintetici per una nudità d’essenza“, scritto e diretto da Auretta Sterrantino, con Giulia Messina. QA-QuasiAnonima Produzioni – Nutrimenti Terrestri.

(2)