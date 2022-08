Cortile Teatro Festival: i versi di Buttitta sul palco della Tenuta Rasocolmo

La leggenda, tra le più amate dagli isolani, arriva (dopo una prima nazionale a Segesta) sul palco della Tenuta Rasocolmo di Messina per un nuovo appuntamento del Cortile Teatro Festival (sezione Promontorio Nord): «Colapesce – dedicato a Buttitta». Il regista Filippo Luna, infatti, ha adattato il testo del poeta e drammaturgo di Bagheria, Ignazio Buttitta (in foto), che aveva raccontato la storia di Colapesce in un’opera in versi siciliani con una prefazione di Melo Freni (Edizioni P.&.M, 1986), dopo un studio meticoloso del lavoro di Giuseppe Pitrè.

«Nel testo teatrale in due tempi, in dialetto siciliano, di Ignazio Buttitta, intitolato Colapesce (1986), – scrive Annunziata Acanfora nel saggio “La riscrittura nella letteratura teatrale siculo-napoletana. Romanzi, fiabe, leggende e cuntila” – la leggenda diventa l’occasione per una riflessione socio-politica, Buttitta approfondisce l’ideologia di Colapesce. Qui viene denunciato l’operato dei potenti che ingannano gli uomini con la promessa del progresso:

Pi ngannari a cu travagghia

tutti i Re di l’universu

cu paroli nvirniciati

vi prumettinu u progressu.

«In questo adattamento – dice Filippo Luna –, ho cercato di mantenere intatte le scene che, avanzando per quadri, compongono la storia e i suoi sviluppi, rinunciando alle parti corali affidate a una moltitudine di personaggi, presenti nel testo originale. Resta, però, intatta la parola del poeta e i canti affidati al gruppo folkloristico si tramutano in stasimi di un coro, per sottolineare momenti drammaturgici e di senso nella poetica di Buttitta. “Colapesce – dedicato a Buttitta” è una favola dai profondi contenuti, immensamente eterna e senza connotazione temporale».

Sul palco insieme a Filippo Luna, anche Manuela Ventura, Alessandra Fazzino, Rita Abela e Virginia Maiorana, una produzione Nutrimenti Terrestri. L’appuntamento è per stasera, alle 18:00, alla Tenuta Rasocolmo.

Cortile Teatro Festival: i prossimi spettacoli

Il prossimo appuntamento con il Cortile Teatro Festival di Messina è per giovedì 1 settembre, alle 21:30, all’Area Iris di Ganzirri con “Semper Fidelis”, scritto e diretto da Saverio Tavano, con Margherita Smedile, Vincenzo Tripodo e Francesco Gallelli. Qui il programma completo.

Prenotazioni al 3487967879.

