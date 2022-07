Continuano i casting per la serie tv Sky diretta da Valeria Golino: come partecipare

Dopo un primo step di selezioni svoltosi a marzo 2022, continua la ricerca di comparse per la serie tv ispirata a “L’arte della gioia” – romanzo postumo di Goliarda Sapienza, pubblicato nella versione integrale nel 1998 – diretta da Valeria Golino; i casting per la nuova serie tv si svolgeranno online. Le riprese inizieranno a settembre, a Catania e Palermo. Per questa nuova tornata di casting si cercano minorenni tra i 5 e i 12 anni, e uomini e donne dai 18 agli 80 anni.

Casting per la serie tv di Valeria Golino

La serie tv diretta da Valeria Golino andrà in onda su Sky, che produrrà altri due lavori seriali italiani: “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, per la regia di Sidney Sibilia (“Smetto quando voglio”) e “Dostoevskij” (titolo provvisorio) scritto e diretto dai fratelli D’Innocenzo. Ma torniamo ai casting, ecco i requisiti per poter partecipare alla selezione della serie tv:

per gli uomini : i capelli devono essere pettinabili, senza rasature né doppio taglio;

: i capelli devono essere pettinabili, senza rasature né doppio taglio; per le donne : i capelli non devono avere meches, shatush e gel alle unghie;

: i capelli non devono avere meches, shatush e gel alle unghie; né uomini né donne devono avere tatuaggi e sopracciglia ritoccate o tatuate.

Come partecipare al casting

La domanda per partecipare ai casting dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: casting.serietvsicilia@gmail.com allegando:

una foto in primo piano, con volto ben visibile e su sfondo bianco;

una foto figura intera, con volto ben visibile e su sfondo bianco.

Per candidare un minore bisogna scrivere all’indirizzo mail casting.genericiminori@gmail.com allegando i seguenti file:

una foto in primo piano, su sfondo bianco e con il volto ben visibile;

una foto figura intera, su sfondo bianco e con il volto ben visibile;

la copia del documento d’identità e del codice fiscale (fronte e retro) di almeno un genitore;

un recapito telefonico.

