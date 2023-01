“Improvvisazioni a 4 mani” al Palacultura di Messina: l’appuntamento il 19 gennaio

Nuovo concerto giovedì 19 gennaio per la Filarmonica Laudamo al Palacultura “Antonello” di Messina: l’appuntamento è fissato alle ore 19.00 con “Improvvisazioni a 4 mani”, che vedrà sul palco i pianisti Giovanni Santangelo e Sergio Pallante, nell’ambito della rassegna di nuovi linguaggi musicali Accordiacorde.

Nell’auditorium del Palacultura “Antonello” i due musicisti e compositori messinesi di estrazione “colta” eseguiranno musiche di Casalaina, Pallante, Santangelo, Satie, Fauré, Rachmaninov e Casella. Santangelo e Pallante sperimenteranno attraverso brani della tradizione del Novecento, composizioni istantanee e improvvisazioni basate anche su note suggerite dal pubblico.

Ma chi sono i due pianisti che calcheranno il palco del Palacultura questo giovedì? Giovanni Santangelo è messinese, ha studiato al Conservatorio “Corelli” e ha poi conseguito il diploma in clavincembalo. Si è poi perfezionato con Antonio Trombone e Michele Marvulli, ha tenuto numerosi concerti da solista e in formazioni cameristiche. Anche Sergio Pallante è messinese e ha studiato al Conservatorio Corelli, per poi continuare con Salvatore Sciarrino e Boris Porena. Le sue composizioni sono state eseguite in diverse sale nel mondo (tra cui la Salle Gaveau di Parigi, la Kameralna Filarmonica di Varsavia e il Miller Theatre di New York). È stato docente di discipline analitico-musicologiche al Conservatorio di Messina.

L’appuntamento con le “Improvvisazioni a 4 mani” di Giovanni Santangelo e Sergio Pallante è per giovedì 19 gennaio alle ore 19.00 nell’Auditorium del Palacultura “Antonello” di Messina. La stagione della Filarmonica Laudamo proseguirà il 29 gennaio con il Quartetto alla maniera italiana.

(14)