Come ti racconto i miti dello Stretto: all’Horcynus Festival 2023 le letture gioco di Intervolumina

Ci sono tanti modi per raccontare i miti dello Stretto di Messina: poesie, canzoni, illustrazioni, ma anche le letture gioco come quelle organizzate dall’Associazione Intervolumina durante l’appuntamento “Ti racconto lo Stretto – I miti greci – letture/gioco”, inserito nel programma dell’Horcynus Festival 2023.

Il progetto, rivolto ai più piccoli, rientra nell’ambito di XENIA – Letture ad alta voce, ideato dall’Associazione Culturale MineCreative e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura; l’obiettivo è la promozione della lettura condivisa in ogni luogo. Così per stimolare la conoscenza della cultura e dei costumi del Mediterraneo, i volontari racconteranno i miti greci dell’area dello Stretto, coinvolgendo i bambini con giochi a tema.

L’appuntamento è per lunedì 31 luglio (per bambini 3-6 anni) e martedì 1 agosto, (per bambini 7-10 anni). Le due giornate si svolgeranno a partire dalle 18.30 al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: 3487706106.

Horcynus Festival 2023

Inaugurato lo scorso 17 luglio, l’Horcynus Festival 2023 prosegue fino al 6 agosto. Ecco i prossimi appuntamenti della rassegna multidisciplinare:

, alle 21.00, al Parco Horcynus Orca: la proiezione di “Portella della Ginestra: il film che non si fece”, a cura di Luca Gaballo; a seguire presentazione del libro “Dietro tutte le trame – Gianfranco Alliata e le origini della strategia della tensione” di Giovanni Tamburino. Dibattito con Ilaria Moroni (Rete degli archivi “Per non dimenticare”), Luca Gaballo, Paolo Benvenuti. Modera Corradino Mineo. Alle 22.00: Cisco in concerto (ex Modena City Ramblers). Sabato 29 luglio, alle 19.30, al Parco Horcynus Orca: presentazione del libro “Una trama divina. Gesù in controcampo” di Antonio Spadaro. Dialoga con l’autore Nadia Terranova. A seguire proiezione di “Metamorphosis” di Michele Fasano.

(Foto © Fondazione Horcynus Orca)

