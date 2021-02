Come dici “ti amo” alla città di Messina? Puoi farlo con il contest “Innamorati di Me”

Chi l’ha detto che le dichiarazioni d’amore non si possono fare anche alla città in cui si vive? Messina, ricca di contraddizioni, difetti e bellezze da scoprire, ha bisogno di un po’ di coccole e di amore per essere più luminosa e accogliente. Da qui nasce l’idea di “Innamorati di Me”, il contest – che torna quest’anno – dedicato a chi ha voglia di dimostrare, con un gesto romantico, il proprio amore alla città. Per farlo basta veramente poco; una fotografia o un testo creativo. Come partecipare.

A Messina torna il contest “Innamorati di Me”

L’iniziativa – nata nel 2018, da un’idea di Cambiamo Messina dal Basso e Puli-AMO Messina – ha l’obiettivo di raccontare l’amore dei messinesi verso la città, che può essere dimostrato inviando una fotografia o un testo creativo.

«In questo ultimo anno – scrivono gli organizzatori sui social – la pandemia ha cambiato la nostra vita in modo radicale. Una cosa, però, rimane viva e, per forza di cose – mancanze e presenze – addirittura cresce: è l’amore per la città, per la nostra città con tutte le sue contraddizioni. L’abbiamo vissuta davvero pochissimo nei mesi passati, e ogni volta che possiamo nuovamente osservarla e respirarla è come se fosse la prima volta. Intanto, siamo un po’ cambiati noi, ed è cambiata la nostra percezione di molte cose. Vogliamo raccontarlo».

Come partecipare

Saranno due le sezioni del contest “Innamorati di Me”: una sezione dedicata alle fotografie dal titolo “Messina, così non ti ho mai vista” e la sezione dedicata alla scrittura.

Contest fotografico

Per partecipare al contest fotografico è necessario:

Inviare una foto di scorci o particolare della città relative all’ultimo anno, per raccontare Messina semideserta oppure il lockdown dentro le mura di casa;

relative all’ultimo anno, per raccontare Messina semideserta oppure il lockdown dentro le mura di casa; Le foto devono essere inviate, con titolo e breve didascalia all’indirizzo innamoratidime2021@gmail.com entro le ore 23 di martedì 9 febbraio ;

; Ogni partecipante può inviare solo una foto.

Verranno premiate le tre fotografie che otterranno il maggior punteggio. La giuria sarà composta da Alassandro Grussu, Marcello Mento e Mariateresa Zagone. Ciascun giurato avrà a disposizione 0,25 punti; i restanti 0,25 saranno attributi alle tre foto che su Facebook avranno raggiunto il maggior numero di like. Sarà possibile votare entro le ore 23.30 del 13 febbraio. I vincitori avranno in premio un libro.

Contest di scrittura creativa

Per partecipare alla sezione di Innamorati di Me dedicata alla scrittura sarà necessario:

Inviare gli scritti in prosa o versi, max 1.500 caratteri partendo dalla fotografia di Marcello Mento, (a fianco);

partendo dalla fotografia di Marcello Mento, (a fianco); Gli elaborati dovranno essere originali;

Ogni partecipante potrà inviare un solo testo;

Il testo dovrà essere inviato all’indirizzo: innamoratidime2021@gmail.com; entro le ore 23 di martedì 9 febbraio.

Verranno premiati i tre testi che otterranno il maggior punteggio. La giuria sarà composta da Sergio Foscarini, Valeria Micale e Daniela Orlando. Ciascun giurato avrà a disposizione 0,25 punti; i restanti 0,25 saranno attributi ai tre testi che su Facebook avranno raggiunto il maggior numero di like. Sarà possibile votare entro le ore 23.30 del 13 febbraio. I vincitori avranno in premio un libro.

