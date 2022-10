Colapesce sotto l’Etna nel francobollo celebrativo, Caruso: «Quello “vero” è a Capo Peloro» – VIDEO

Polemiche per il francobollo celebrativo della Leggenda di Colapesce. Il valore bollato presentato stamani, martedì 25 ottobre, al Comune di Messina non ha entusiasmato l’assessore alla Cultura, Vincenzo Caruso, il quale non ha apprezzato la scelta artistica di Poste Italiane di ritrarre Colapesce su una colonna sotto l’Etna.

Francobollo Colapesce, l’Etna al posto di Capo Peloro: «È un’incongruenza»

«È un mito tutto nostro, checché se ne dica, visto che molte città siciliane cercano di accaparrarsi questo nostro mito» ha detto l’assessore Enzo Caruso a margine della presentazione. «Io ricordo a tutti quanti – continua – che la colonna che regge sta sotto a Capo Peloro. Non siamo stati contattati, com’era stato fatto dal Circolo Filatelico Peloritano per la Vara, quando abbiamo curato ogni dettaglio. Le Poste, invece, hanno agito in maniera autonoma e ci hanno fatto questa sorpresa».

A destare ulteriore perplessità però si aggiunge anche la cartolina commemorativa, che mostra una mappa della Sicilia orfana della sua sua punta nord-orientale, Messina, per l’appunto. «Stranamente – ha aggiunto l’Assessore rispondendo ai cronisti presenti nell’atrio di Palazzo Zanca – Colapesce è sotto l’Etna. È un’incongruenza. Noi rivendichiamo la paternità di questo mito, anche perché se n’è parlato nei secoli e nella letteratura. Poi nella cartolina è tagliata la città di Messina. Mistero della fede. Il francobollo è di ottima fattura e in ogni caso si evince che la città di Messina lo emette per la prima volta».

