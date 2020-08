Cinema. Dal 6 agosto torna lo Zabut, il festival di corti a Santa Teresa di Riva

In estate non si è mai sazi di cinema, soprattutto quando succede all’aperto. Ecco, quindi, che arriva un altro appuntamento con le proiezioni cinematografiche. Stiamo parlando della 5a edizione dello Zabut – International Animated Short Film Festival. Dal 6 al 9 agosto, al Parco Unità d’Italia della Villa Crisafulli Ragno di Santa Teresa di Riva, 30 cortometraggi in programma provenienti da 17 nazioni, di cui 7 prime nazionali.

La 5a edizione dello Zabut verrà condotta anche quest’anno dall’attrice Nella Tirante. La giuria, invece, sarà composta da Paola Bistrot, docente all’Accademia Belle Arti di Venezia e direttrice artistica Piccolo Festival dell’Animazione, Biagio Guerrera poeta e performer e Salvatore Di Marco, direttore della Scuola del Fumetto di Palermo e fondatore di Grafimated. tra gli ospiti i direttori artistici del Clan Off Teatro, Giovanni Maria Currò e Mauro Failla.

Per garantire lo svolgimento della manifestazioni rispettando le condizioni di sicurezza e il distanziamento sociale, sarà necessario prenotare l’accesso alla Villa Crisafulli – Ragno nelle serate del Festival qui. Si potrà prenotare una serata alla volta per un massimo di quattro persone. L’ingresso avverrà fra le 20:45 e le 21:15, orario dopo il quale si perderà il diritto alla prenotazione. Il modulo sarà attivo, con tutte le informazioni necessarie, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 22.

Zabut Festival – tutti i cortometraggi in programma per la 5a edizione:

6 agosto

MIGRANTE, E. Dalinger – ARGENTINA

PATCHWORk, Manero Muro – SPAGNA

CRISS CROSS, Penzlin – GERMANIA

O PECULIAR CRIME DO ESTRANHO S.JACINTO, Caetano – FRANCIA

SANGRO, Minamisawa, B.H. Castro, G. Br – BRASILE

LOST & FOUND, Goldsmith, B. Slabe – AUSTRALIA

MASCOT, Kim – COREA DEL SUD

CINETIC, Lagana, J. Bardon-Brun, R. Bouillet, M. Jullietty, H. Meheust – FRANCIA

À LA MER POUSSIÈRE, Ferlay – FRANCIA

O 28, Caussé, G. Collin, L. Grardel, A. Marchand, R. Merle, F. Meyran – FRANCIA

7 agosto

ARIPI, Voloshin – MOLDAVIA

GRIEF, Brand – OLANDA

CANDELA, Riba, A. Solanas – SPAGNA

BOING BOING, Dorobantu – ROMANIA

ETREINTES, Vuylsteker 2- FRANCIA

UN DIA EN EL PARQUE, Porral – SPAGNA

WADE, Bhattacharyya, K. Sanghvi – INDIA

THE PERFUMER, K.-Y. Jheng – TAIWAN

CARLOTTA'S FACE, Riedl, F. Schuld – GERMANIA

FRIENDS, Grolig – GERMANIA

8 agosto

PIAT MINUT DO MORIA, Mirzoyan – USA

DESPUÉS DEL ECLIPSE, B.R. Blankenhorst – ARGENTINA

HOME, Bruvere – REGNO UNITO

DINOSAURES: LA VRAIE HISTOIRE, P.L. Aeberhardt – FRANCIA

TAMOU, Prezman, T. Eder – ISRAELE

TIES, Velikovskaya – RUSSIA

TWINLESS, Israel, S. Danan – ISRAELE

MOTHER AND MILK, Lindholm – FINLANDIA

THE QUIET AUSTRALIA

AUSTRALIA MAJI, Diaz Melendez – SPAGNA

