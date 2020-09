Cinema all’aperto a Messina: alla Multisala Iris il film evento su Paolo Conte

Almeno una volta vi sarete ritrovati a intonare la celebre “Via via…vieni via con me”. Adesso anche a Messina arriva il film evento su Paolo Conte. Presentato fuori concorso all’ultima Mostra cinematografica di Venezia, arriva nei cinema il film evento su Paolo Conte. “Paolo Conte. Via con me” solo il 28, 29 e 30 settembre.

Paolo Conte è uno dei più grandi artisti del nostro Paese e adesso arriva anche sul grande schermo. Il film documentario è diretto da Giorgio Verdelli, prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema. Con la voce narrante di Luca Zingaretti.

Alla Multisala Iris il film evento su Paolo Conte

Il film evento “Paolo Conte. Via con Me” verrà proiettato nello spazio all’aperto della Multisala Iris il 28, il 29 e il 30 settembre alle 21.30.

Musica, interviste esclusive, materiali inediti: un racconto ironico e appassionante con gli interventi di Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo.

Paolo Conte, Via con me è un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale. È un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano.

Informazioni utili

Proieizione all’Area Iris alle 21.30, previste misure anticontagio covid-19. Per prenotare i biglietti qui.

