Cercasi comparse per il videoclip di Delvento: come partecipare al casting

Il cantautore messinese Jacopo Genovese, meglio conosciuto come Delvento, sta per uscire, il prossimo 15 giugno per ADA Music Italy, con un nuovo singolo dal titolo “Miserere”, che verrà anticipato da un videoclip; proprio per questo sono partiti i casting. Il nuovo videoclip di Delvento sarà girato da Enrico Bellinghieri, già direttore della fotografia per Noemi e Leo Gassman.

Il videoclip verrà girato in Sicilia, a Messina e dintorni, in location segrete tra le spiagge tirreniche, i monti peloritani e un teatro privato; il video parlerà di provocazione nei confronti di un territorio costernato da roghi, sirene, “Piattaforme sfrutta Artisti”, lotte tra fazioni in riva al mare, produttori discografici, allusioni religiose e culturali. Le riprese inizieranno il 27 maggio.

I casting per il videoclip di Delvento

Il videoclip è prodotto dalla Art Show di Arturo Morano, è co-ideato da Delvento ed Enrico Bellinghieri, e vedrà a capo della produzione esecutiva Francesca Chiofalo, già direttrice di produzione nel videoclip “La Sorella Di Sergio” di Delvento girato nel 2018. Per il videoclip si cercano 20 ragazzi/ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che abbiano una predisposizione al ballo e tanto spirito d’avventura.

Per candidarsi ai casting, per il nuovo videoclip di Delvento, basterà mandare una mail all’indirizzo me@delvento.it in cui si manifesti l’interesse a partecipare, specificando la propria taglia di pantaloni e t-shirt e linkando il proprio profilo instagram. Se considerati idonei la produzione contatterà personalmente i profili per un incontro.

Chi è Delvento

Nell’estate 2020 vince il premio “FEM (Fondazione estro musicale) Milano” con il brano “Ciao Bambina”. Nell’ inverno 2021 Inizia una collaborazione con Art Show di Arturo Morano e Tony Canto, Cantautore/Produttore Italiano di fama nazionale. Nell’estate 2021 apre il concerto di Mario Venuti all’Arena Villa Dante di Messina. Nell’autunno 2021 apre i concerti di Nicolò Carnesi e Comete (Eugenio Campagna) presso il circolo “ARCI Bellezza” di Milano. Finalista Area Sanremo nel 2021 con l’nedito “Dov’è Cristina”, prodotto con Tony Canto. Nel 2022, Delvento rientra tra i 150 preselezionati di 1Mnext Primo maggio con il brano Miserere Italy e Art Show di Arturo Morano. Intanto continua il tour di Delvento che il prossimo 4 maggio sarà in concerto all’Arci Bellezza di Milano.

(60)