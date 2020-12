Capitale italiana del libro 2021, in giuria la messinese Fulvia Toscano

La messinese Fulvia Toscano, direttrice di Naxos Legge, sarà tra i membri della giuria nazionale della “Capitale italiana del libro per il 2021”. Evento nazionale – promosso dal MiCBAT – che decreta la Città che sa distinguersi per le attività di promozione sulla lettura. La professoressa Toscano rappresenterà la Conferenza delle Regioni in seno alla giuria.

«Il nome della professoressa Toscano – si legge nella nota ufficiale del Governo Regionale – era quello proposto dalla Regione Siciliana e la sua nomina a componente della prestigiosa Giuria è stata approvata all’unanimità dai rappresentanti della Commissione Beni e Attività Culturali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome».

La Capitale del Libro 2021, Fulvia Toscano in giuria

La giuria, composta da cinque esperti di chiara fama, dovrà designare la Città che nel 2021 saprà distinguersi per le attività di promozione sulla lettura. Dei membri della giuria tre sono designati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, di cui uno con funzione di Presidente, uno è designato dalla Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali e uno dalla Conferenza delle Regioni.

La professoressa Fulvia Toscano, da sempre impegnata in un’ampia attività di promozione del libro, ha curato negli anni molteplici iniziative culturali dedicate alla lettura, dirige il festival Naxoslegge che quest’anno è giunto alla sua decima edizione e ha fondato la rassegna di cultura classica Extramoenia.

«Si tratta di un grande risultato – dice l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà – perché le regioni italiane, con questa nomina, hanno riconosciuto l’impegno della Regione Siciliana nella promozione della lettura e dei libri e il valore di una donna, attenta osservatrice dei fenomeni culturali e organizzatrice di prestigiose iniziative volte alla diffusione della cultura del libro».

