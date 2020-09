Al Parco Naxos Taormina 4mila visitatori per la prima domenica gratis di settembre

Settembre al Parco Naxos Taormina

Ma non è finita qui per il Parco Naxos Taormina, che di recente ha ospitato – in collaborazione con NaxosLegge – il Premio Comunicare l’Antico. Fino al 30 settembre, infatti, sarà possibile visitare “Di Fronte ai classici” (in foto), mostra di Alessandro Motta all’interno della Torre Vignazza, riaperta da poco, e l’inaugurazione della tribunetta all’aperto.

«Una nuova agorà – dice la direttrice del Parco, Gabriella Tigano – un nuovo spazio di dialogo dedicato alla comunità locale, con l’obiettivo di innovare funzione e fruizione dei beni monumentali e la cui messa in funzione ha subìto qualche mese di ritardo in seguito all’emergenza covid.»

Info utili:

I siti del Parco Naxos Taormina sono aperti ogni giorno dalle 9 alle 19. Occorre prenotarsi sul sito di Aditus, o sul sito del Parco. L’ingresso è consentito solo con mascherina e dopo la verifica della temperatura corporea con il termoscanner ai tornelli.