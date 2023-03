Al Parco Archeologico di Naxos un laboratorio per i piccoli: l’appuntamento

Si chiama “Tutti a bordo! Per mare con gli antichi Greci” ed è il laboratorio creativo dedicato ai piccoli promosso dal Parco Archeologico Naxos e Civita Sicilia. Un appuntamento per conoscere come si navigava sulle antiche rotte dei Greci.

«Ad aiutarci nell’indagine – si legge nella nota – saranno i reperti della sezione di archeologia subacquea del Museo di Naxos. Poi apriremo un cantiere navale: colla, forbici, stecchini di legno e ritagli di stoffa per costruire una antica nave Trireme insieme alle bravissime e ingegnose guide di Civita Sicilia».

Il laboratorio creativo si svolge domenica 5 marzo alle ore 10.00 al Parco Archeologico Naxos. Necessaria la prenotazione al numero di telefono: 335 730 4378.

