Al Castello di Milazzo le visite guidate alla scoperta del Museo del Mare

Tu lo conosci Siso? Con le visite guidate al Museo del Mare di Milazzo puoi scoprire anche la storia del capodoglio paladino dell’ambiente. Ogni giovedì e sabato, infatti, i volontari del museo guideranno gli ospiti alla scoperta del Castello di Milazzo, luogo abitato dal progetto curato e realizzato da Carmelo Isgrò (in foto), in collaborazione con il Comune di Milazzo e il Museo della Fauna dell’Università degli Studi di Messina.

Su richiesta sarà anche possibile organizzare visite guidate per gruppi in giorni e orari diversi da quelli indicati e in lingua straniera, e anche attività didattica per bambini. Nel rispetto della normativa anti Covid 19 per partecipare è obbligatorio effettuare una prenotazione entro le 24 ore precedenti chiamando i numeri + 39 380 764 1409 o scrivendo tramite Whatsapp, indicando i nomi di ciascun partecipante con i relativi dati personali.

MuMa – il museo di Siso Il MuMa è un museo interdisciplinare, dedicato al rapporto uomo ambiente, con particolare cura nei confronti del mondo marino. Nato da un’idea del biologo marino Carmelo Isgrò, il Museo del Mare abita, ormai da un anno (inaugurato ad agosto del 2019,) la Chiesa presente nel Bastione Santa Maria all’interno del complesso monumentale del Castello di Milazzo. Con la direzione artistica di Giuseppe Isgrò, il MuMa permette non solo di approfondire la biologia e gli impatti antropici dell’azione dell’uomo sull’ambiente ma anche di come l’artista si relaziona con esso. Diverse le installazioni permanenti, tra tutti: Siso, un capodoglio paladino per l’ambiente. «Il museo si basa sull’Ecosofia e cerca di fare evolvere il visitatore, chi entra aumenta la sensibilità per i temi ambientali. Ad installazioni didattico scientifiche si alternano installazioni artistiche. L’esperienza al suo interno mira a lasciare nel visitatore un più consapevole amore per la natura e il mare con una cresciuta voglia di rispettarlo e farlo rispettare. Un museo in cui la scienza incontra l’arte intesa nelle sue sfaccettature più ampie. In cui la tradizione del sapere incontra la tecnologia.» Quando posso andare al Museo del Mare di Milazzo? Insieme alle visite guidate di giovedì e sabato a cura dei volontari del Museo del Mare di Milazzo è possibile scoprire la struttura museale: Fino al 30 settembre da martedì a domenica dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 Dal 1 ottobre al 30 aprile da martedì a domenica dalle 09.00 alle 18.30 Info utili:

L’entrata al MuMa è gratuita ma trovandosi dentro il Castello bisogna pagare il biglietto d’accesso alla Cittadella fortificata di 5€ (per i minori e i professori è gratis). Abbonamento annuale 10€

