Ai Magazzini del Sale in scena “Temporanea dimora”: l’appuntamento a teatro

Ai Magazzini del Sale di Messina arriva un nuovo appuntamento teatrale con “Temporanea dimora“, ispirato a “Una specie di Alaska” di Harold Pinter. In scena Orazio Berenato, Chiara Trimarchi e Stefania Pecora, che firma anche la regia. Lo spettacolo, che ha debuttato a dicembre 2021 sempre ai Magazzini racconta la storia di Deborah che, risvegliandosi da un lungo sonno, affronta una realtà diversa da quella che ricorda.

«Temporanea dimora – si legge nella nota –, potrebbe definirsi così il nostro passaggio su questa terra, il tempo che ci è dato e che viene scandito dal fluire della coscienza. O potrebbe essere un luogo in cui ci rifuggiamo se non possiamo, o vogliamo, essere vigili e presenti. Un tempo di veglia come un tempo di sonno, a seconda dello specchio in cui si riflette la nostra realtà, un “qui” e contemporaneamente un “altrove”».

L’appuntamento a teatro è per sabato 4, alle 21.00, e domenica 5 marzo alle 18.30. Necessaria la prenotazione (preferibilmente tramite messaggio whatsapp) al numero 339 5035152.

