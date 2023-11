A Messina la “Settimana della lingua siciliana”: 11 appuntamenti per riscoprirne la bellezza

Riscoprire la bellezza della lingua siciliana, farla conoscere e recuperarne il valore contro ogni pregiudizio: questo l’obiettivo della “Settimana della lingua siciliana”, la sette giorni in programma a Messina e provincia dal 27 novembre al 3 dicembre. Undici gli appuntamenti in calendario in diverse location. Il programma completo dell’evento.

Obiettivo dell’iniziativa, nata il 26 settembre scorso a seguito di una tavola rotonda sulla dignità della lingua, spiega il presidente di ARB, Davide Liotta: «È accendere i riflettori su questo tema: la necessità di recuperare la dignità della lingua siciliana e far superare i pregiudizi che ne inibiscono l’utilizzo».

Nel corso della Giornata europea delle lingue, spiegano gli organizzatori, ci si è interrogati su alcune questioni, quali: «il siciliano è lingua di serie b rispetto all’italiano; o un ricco patrimonio linguistico e culturale di cui andare fieri; quali pregiudizi o autopregiudizi ne indeboliscono l’uso; l’Unesco la riconosce come lingua madre e la pone tra le lingue vulnerabili da tutelare, mentre i siciliani stentano a percepire l’erosione della loro identità storica; la Legge regionale 9 del 2011 ne istituisce l’insegnamento a scuola ma la legge non è stata attuata; iniziative da porre in atto tra istituzioni e cittadini per rispondere a questi interrogativi». Tra le iniziative pensate per valorizzare e recuperare si è pensato quindi alla “Settimana della lingua siciliana”.

“Settimana della lingua siciliana”: il programma degli eventi a Messina

Gli appuntamenti della “Settimana della lingua siciliana” si svolgeranno dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 tra le librerie “Feltrinelli Point” e “Mondadori BookStore”, i licei “Maurolico” e “La Farina”, il Comprensivo Isole Eolie, la sede della ARB, Spazio Lilla, la Fondazione Albatros, Villa Cianciafara. Di seguito, il programma completo:

lunedì 27 novembre alle ore 18.00 – “Casamunnu” alla libreria Feltrinelli Point a cura di Salvo Trimarchi e Biagio Guerrera;

– “Casamunnu” alla libreria Feltrinelli Point a cura di Salvo Trimarchi e Biagio Guerrera; martedì 28 novembre alle ore 10.00 – “Il Siciliano: l’anima di un popolo”, Laboratorio teatrale a cura di Giuseppe Crescenti; Laboratorio musicale a cura di Caterina Celesti. Relatori Orazio Miloro, Lucrezia Piraino, Dario Tomasello, Giacomo Farina, Filippo Cavallaro, Lorenzo Sciajno, selezione di alcuni studenti (Liceo La Farina – c/o Sala Sinopoli Teatro Vittorio Emanuele);

– “Il Siciliano: l’anima di un popolo”, Laboratorio teatrale a cura di Giuseppe Crescenti; Laboratorio musicale a cura di Caterina Celesti. Relatori Orazio Miloro, Lucrezia Piraino, Dario Tomasello, Giacomo Farina, Filippo Cavallaro, Lorenzo Sciajno, selezione di alcuni studenti (Liceo La Farina – c/o Sala Sinopoli Teatro Vittorio Emanuele); mercoledì 29 novembre alle ore 10.30 – “Lavori Pubblici a Salina”, 3 scenette satiriche. A cura di Mirella Fanti e Teresa Oliviero. Relatori gli studenti della classe 3^ della scuola media di Malfa (Salina). (Istituto Comprensivo Isole Eolie);

– “Lavori Pubblici a Salina”, 3 scenette satiriche. A cura di Mirella Fanti e Teresa Oliviero. Relatori gli studenti della classe 3^ della scuola media di Malfa (Salina). (Istituto Comprensivo Isole Eolie); giovedì 30 novembre ore 9.30 – “Antologia poeti siciliani, osservazioni e riflessioni sull’uso della lingua siciliana”. A cura di Giovanna De Francesco. Relatori Daniele Macris, Mario Sarica, Annamaria Celi, Sergio Foscarini selezione di alcuni studenti. (Liceo classico Maurolico);

– “Antologia poeti siciliani, osservazioni e riflessioni sull’uso della lingua siciliana”. A cura di Giovanna De Francesco. Relatori Daniele Macris, Mario Sarica, Annamaria Celi, Sergio Foscarini selezione di alcuni studenti. (Liceo classico Maurolico); giovedì 30 novembre ore 19.00 – “Intra viddi e vaddi” di Rosa Balistreri. A cura di Peppino Restifo, che sarà anche relatore. (Spazio Lilla sede di ARB);

– “Intra viddi e vaddi” di Rosa Balistreri. A cura di Peppino Restifo, che sarà anche relatore. (Spazio Lilla sede di ARB); giovedì 30 novembre ore 20.30 – “La mia Odissea. Lezione aperta a tutti del laboratorio teatrale “dal canto al cuntu”. A cura di Vincenzo Tripodo. Relatrice Rosa Gazzara. (Spazio Lilla sede di ARB);

– “La mia Odissea. Lezione aperta a tutti del laboratorio teatrale “dal canto al cuntu”. A cura di Vincenzo Tripodo. Relatrice Rosa Gazzara. (Spazio Lilla sede di ARB); venerdì 1 dicembre ore 10.00 – “Li cosi duci di li’ batii”. A cura di Antonella Sidoti. Relatori Anna Martano e i corsisti della ITS ALBATROS. (FONDAZIONE ALBATROS ITS ACCADEMY);

– “Li cosi duci di li’ batii”. A cura di Antonella Sidoti. Relatori Anna Martano e i corsisti della ITS ALBATROS. (FONDAZIONE ALBATROS ITS ACCADEMY); venerdì 1 dicembre ore 19.00 – “Poetica di Maria Costa”. A cura di Marcello Mento. Relatore Sergio Todesco. (Spazio Lilla sede di ARB);

– “Poetica di Maria Costa”. A cura di Marcello Mento. Relatore Sergio Todesco. (Spazio Lilla sede di ARB); sabato 2 dicembre ore 21.00 – “La Minata di li Dei – Domenico Tempio (1750-1821) V.M. di anni 18”. A cura di Vincenzo Tripodo, che sarà anche relatore. (Spazio Lilla sede di ARB);

– “La Minata di li Dei – Domenico Tempio (1750-1821) V.M. di anni 18”. A cura di Vincenzo Tripodo, che sarà anche relatore. (Spazio Lilla sede di ARB); domenica 3 dicembre ore 18.00 – “Il siciliano, una lingua per la musica”. A cura di Amedeo Mallandrino. Relatrice Alba Crea. (Villa Cianciafara).

Media Partner dell’evento sarà TODO MODO. In uno o più eventi ci saranno collegamenti da remoto con siciliani all’estero di seconda o terza generazione.

