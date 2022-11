A Messina arriva Ana Flora: il concerto al Retronouveau

Ana Flora, cantante brasiliana dalla carriera stellare, arriva sul palco del Retronouveau di Messina per un concerto tutto jazz; succederà giovedì 1 dicembre 2022, alle 21.30. Ad accompagnare Ana Flora ci saranno: Tonino Labate alla batteria, Pino Delfino al basso e Diego Spilateri al pianoforte. Nota soprattutto per “Paraiso Do Mundo”, presentata al Festival Bar 2002 e poi utilizzata per un famoso spot commerciale, Ana Flora ha poi collaborato, tra gli altri, con Mario Venuti e Fabio Concato.

Il jazz al Retronouveau di Messina: il concerto di Ana Flora

Già da un paio di anni, il Retronouveau di Messina affida parte della sua programmazione alle note jazz, ospitando nomi nazionali e internazionali. Adesso sarà la volta del quartetto guidato da Ana Flora, che ci farà viaggiare tra bossa nova e samba, le anime profonde della musica brasiliana contaminate dal linguaggio del jazz. Per prenotazioni è possibile contattare il numero: 3343069767.

I prossimi appuntamenti al Retronouveau sono in programma per venerdì 2 dicembre con “Mind the Gap” e sabato 3 dicembre con “Pub Rock – Special Night Cosplay“.

