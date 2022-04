A lezione di fumetto con Lelio Bonaccorso: coinvolte 10 scuole del messinese

Più di duecento ragazzi provenienti da dieci scuole della provincia di Messina hanno avuto l’opportunità di partecipare al laboratorio online del fumetto tenuto da Lelio Bonaccorso. L’evento, organizzato dal CESV – Centro Servizi per il Volontariato di Messina, si è svolto giovedì 31 marzo nell’ambito del concorso “Il libro siamo noi”, arrivato alla decima edizione e che quest’anno aveva come temi l’emergenza Covid e l’Agenda 2030.

«È stata – dichiara il disegnatore – un’occasione che sono felice di avere avuto perché ha consentito di coniugare l’aspetto ludico, del coinvolgimento di giovani appassionati, con l’aspetto di promozione del mezzo fumetto, che è adatto e “adattabile” a trasmettere storie, visioni, idee, e per questo ha dignità piena di professione culturale».

Bonaccorso ha lavorato per Rizzoli, Feltrinelli, Beccogiallo, Marvel, DC Comics, Disney, ha esposto i suoi lavori al Museo di Messina insieme ad altri fumettisti e di recente ha pubblicato un graphic novel su Dina e Clarenza dal nome “Vento di libertà”, da lui scritto e disegnato.

«La capacità di Lelio Bonaccorso di coinvolgere i ragazzi, la sua sensibilità e la sua maestria di autore – ha detto Rosario Ceraolo, direttore del CESV Messina – sono state il miglior avvio possibile delle attività di questa edizione, che consideriamo particolarmente importante, sia perché taglia il traguardo dei dieci anni, sia perché l’esperienza del Covid per un verso e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per altro verso, così come la guerra in corso, rendono sempre più importante appassionare le nuove generazioni alla solidarietà, alla sostenibilità, all’inclusione».

Questa, intanto, è la lista delle scuole che stanno lavorando agli elaborati:

ITET Fermi;

ITT LSSA Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto;

liceo Statale Vittorio Emanuele III;

IIS Borghese Faranda;

I.C. Pirandello di Patti;

IC Terzo di Milazzo;

IC Rita Levi Montalcini di San Piero Patti;

IC Capizzi-Cesarò;

IC di Brolo;

IIS Merendino di Capo d’Orlando.

La premiazione per il concorso “Il libro siamo noi” avverrà giovedì 12 maggio in piazza Mario Sciacca – Parco Robinson di Patti.

