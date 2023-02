A Carnevale ogni scherzo vale: i prossimi appuntamenti a Messina – FOTO

A Messina sono partiti i festeggiamenti del Carnevale 2023, organizzati dal Comune di Messina, con la sfilata della Famiglia Addams: Morticia, Gomez, Mercoledì, Lurch e Mano (mancavano all’appello lo zio Fester, Pugsley Addams e la nonna) hanno percorso l’isola pedonale del viale San Martino circondati da famiglie e da bimbi mascherati.

Come ogni anno, anche per i costumi di Carnevale si seguono i trend: ci sono state le principesse Disney, i Punk, gli Emo; per il Carnevale 2023 va di moda, per l’appunto, il costume di Mercoledì, reduce dal successo dell’omonima serie di Netflix firmata da Tim Burton. Moltissime le bimbe con trecce, sorriso e tubino neri. Ma a prescindere dalle mode del momento (noi a Jenna Ortega preferiamo Cristina Ricci, ma solo per una questione generazionale), a Carnevale la cosa più divertente è scegliere il personaggio che appassiona di più: moltissimi Harry Potter, qualche Crudelia De Mon, un tenerissimo D’Artagnan, due gnomi su un passeggino, Pinocchio e principesse.

+8

Loading... ×

I prossimi appuntamenti del Carnevale 2023 a Messina

Ecco i prossimi appuntamenti del Carnevale 2023 organizzati dal Comune di Messina:

venerdì 17 , alle 16, a Piazza Cairoli con il teatrino delle marionette “Emozioni in Fiaba”;

, alle 16, a Piazza Cairoli con il teatrino delle marionette “Emozioni in Fiaba”; sabato 18 , ore 17, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca: “Incontro con gli ambasciatori del gusto. Tradizioni da custodire” con Pasquale Caliri, Francesco Arena e Lillo Freni;

, ore 17, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca: “Incontro con gli ambasciatori del gusto. Tradizioni da custodire” con Pasquale Caliri, Francesco Arena e Lillo Freni; sabato 18 , alle 17.30, a Piazza Cairoli “Suona il Carillon Vivente”;

, alle 17.30, a Piazza Cairoli “Suona il Carillon Vivente”; sabato 18 , alle 18.00, alla Sala Laudamo “Bentornato Peppe Nappa!”;

, alle 18.00, alla Sala Laudamo “Bentornato Peppe Nappa!”; domenica 19 , alle 17.00, a piazza Cairoli: Sfilata “Carrozza Incantata”;

, alle 17.00, a piazza Cairoli: Sfilata “Carrozza Incantata”; lunedì 20 , alle 17.00, a S. Maria Alemanna: “SDIRRILUNI: dolci e costumanze del Carnevale. La tavola è festa. Cibo riti e ricette di Sicilia” con la giornalista Valeria Zingale e la scrittrice Anna Martano. Presentazione del libro con il Maestro Pasticciere Lillo Freni. Seguirà firmacopie e assaggio di pignolata;

, alle 17.00, a S. Maria Alemanna: “SDIRRILUNI: dolci e costumanze del Carnevale. La tavola è festa. Cibo riti e ricette di Sicilia” con la giornalista Valeria Zingale e la scrittrice Anna Martano. Presentazione del libro con il Maestro Pasticciere Lillo Freni. Seguirà firmacopie e assaggio di pignolata; lunedì 20 , alle 17.30, a piazza Cairoli: “Mabo’ Band itinerante”;

, alle 17.30, a piazza Cairoli: “Mabo’ Band itinerante”; martedì 21, alle 16, a Villa Dante: “Crazy Dreams Circus”, festa in maschera più degustazione dolci di Carnevale.

(104)