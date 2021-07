Weekend di controlli dei Carabinieri a Messina: un arresto e 3 denunce

Nel corso dell’ultimo weekend, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile, hanno intensificato i controlli lungo le fasce costiere del capoluogo, nonché dei comuni di Villafranca Tirrena e Saponara, in particolare sono stati predisposti controlli allo scopo di contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori in generale.

Nel corso dei servizi, in attuazione di un provvedimento emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, i Carabinieri della Stazione di Messina Camaro hanno arrestato il 46enne T.D., già noto alle forze dell’ordine, condannato alla pena residua di 3 anni, 9 mesi e 11 giorni di reclusione per il reato di associazione per delinquere in concorso e maltrattamento di animali. Il 46enne, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato ristretto presso la casa circondariale di Messina Gazzi. Nel prosieguo delle attività, i Carabinieri della Stazione di Castanea delle furie, hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Messina, un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale sulla litoranea di Mortelle, è stato trovato in possesso di un bastone di 60 cm. di lunghezza, sottoposto a sequestro.

Nel corso dell’attività di controllo, i militari del Nucleo Radiomobile hanno altresì proceduto, segnalandoli alla Procura della Repubblica di Messina, nei confronti di un 24enne ed un 19enne per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, poiché alla guida dei propri veicoli diffondevano musica ad alto volume, tramite apparato stereofonico di elevata potenza.

Infine, durante il servizio, che ha consentito di controllare più di 45 autovetture ed oltre 70 persone, cinque giovani sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso, complessivamente, di 20 grammi di marijuana ed hashish , detenuti per uso personale.

