Vento forte tra Messina e provincia, 24 gli interventi dei Vigili del Fuoco

Alberi caduti in mezzo alla strada, cornicioni e lamiere pericolanti: si è concentrata su questo, ieri, l’attività di diverse squadre dei Vigili del fuoco tra Messina, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale, a causa del forte vento di maestrale che ha colpito tutta la provincia.

In totale, l’11 febbraio 2021 i Vigili del fuoco del Comando di Messina hanno effettuato 24 interventi mirati a contenere i danni causati dal maltempo in una buona porzione della provincia. In particolare, gli operatori sono stati impegnati nell’eliminare situazioni di pericolo (alberi su sede stradale, cornicioni e intonaci pericolanti, lamiere pericolanti, infissi e antenne pericolanti, dissesti statici, ecc.) e hanno dato assistenza a squadre dell’esercito.

Già nella serata di ieri, specificano dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina, la situazione è andata attenuandosi.

