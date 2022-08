Spadafora, ritrovato vivo un uomo scomparso da 48 ore

È stato ritrovato in vita l’uomo scomparso due giorni fa nei pressi di Spadafora, in provincia di Messina. A dare la notizia del ritrovamento, i Vigili del Fuoco sul loro profilo twitter: «Scomparso da 48 ore, i Vigili del Fuoco con squadre ordinarie e nucleo cinofili lo hanno trovato: l’uomo era caduto in fondo a un burrone nelle campagne di Spadafora, in provincia di Messina».

