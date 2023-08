Brucia ancora la Sicilia: incendio sull’Isola di Vulcano. L’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Ancora un incendio in Sicilia, questa volta sull’Isola di Vulcano, in provincia di Messina. Sul posto nella serata di ieri, martedì 1 agosto 2023, i Vigili del Fuoco, gli operatori della Forestale e i volontari della Protezione Civile.

La segnalazione alla centrale operativa è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19.00. Ad intervenire, per domare l’incendio di sterpaglie e macchia mediterranea divampato in località Gelso sull’Isola di Vulcano (Isole Eolie), una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina. Il rogo è arrivato a minacciare anche alcune abitazioni. In azione un Canadair, che ha eseguito diversi lanci ed ha cessato la sua attività allo scadere delle effemeridi.

