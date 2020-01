Ruba vestiti da un negozio del centro di Messina: arrestato 40enne per furto

Dovrà rispondere di furto aggravato l’uomo arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia perché sospettato di aver rubato vestiti da un negozio del centro di Messina. Si tratta del messinese Francesco Casbarro di 40 anni.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, i poliziotti impegnati nel servizio di controllo del territorio, lo hanno notato mentre si allontanava repentinamente da un noto negozio del centro città. Vistosi scoperto, l’uomo ha tentato la fuga cercando di confondersi tra i passanti ma è stato velocemente individuato e raggiunto.

Dal controllo è emerso che il quarantenne aveva indosso un piumino appena trafugato con ancora il cartellino di vendita attaccato. Pertanto, il quarantenne è stato sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale i poliziotti trovavano celate sotto il giubbotto rubato anche una camicia, anch’essa ancora con il cartellino di vendita attaccato e, nella tasca, una pinza tronchese, con punte affilate, che verosimilmente era stata utilizzata per asportare i dispositivi di sicurezza antitaccheggio.

I successivi riscontri all’interno del grande magazzino hanno confermato il furto appena commesso. Nei camerini di prova, infatti, venivano rinvenute le placche antitaccheggio recise. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia per furto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

Fonte: Questura di Messina

