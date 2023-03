Oltre 200kg di pesce putrefatto in un deposito abusivo nella zona Nord di Messina: 10 denunce

Nuova operazione della Polizia Municipale di Messina: scovato deposito abusivo di pesce, malconservato in locali sporchi. I prodotti ittici sono stati avviati alla distruzione, l’area posta sotto sequestro giudiziario e sono state denunciate 10 persone. Il report.

Nell’ambito di una attività di Polizia Giudiziaria espletata dalle due distinte sezioni della Polizia Specialistica ossia Polizia Ambientale e Polizia Commerciale si è proceduto al sequestro giudiziario di un’area demaniale pari a circa 3000mq, comprensivi di 15 manufatti destinati a deposito di merce e prodotti ittici per una attività di pesca esercitata in forma imprenditoriale non autorizzata, nonché di oltre 200 kg di pesce verosimilmente da utilizzare per la pesca in gran parte in fase di putrefazione o comunque detenuto in ambienti malsani e degradati.

Il blitz è scattato, dopo una serie di appostamenti e pedinamenti nonché a seguito di acquisizione di immagini da telecamere installate nella zona, alle prime ore del mattino e ha visto impiegato il personale della polizia specialistica direttamente guidata dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale Stefano Blasco e dal responsabile della polizia specialistica Giovanni Giardina, nonché con la collaborazione del personale della Capitaneria di Porto.

Sul posto gli agenti coordinati dagli ispettori Visalli, Cifalà e Peditto, dopo una attenta disamina dello stato dei luoghi e delle strutture in parte anche abusivamente chiuse da lucchetti – per accedervi è stato necessario richiedere l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco –, hanno rinvenuto in locali sporchi e desueti, banchi frigo, pesce e materiale destinato all’attività della pesca. I prodotti ittici, maleodoranti sono stati immediatamente avviati alla distruzione, mentre i locali, posti anch’essi sotto sequestro giudiziario, sono stati sigillati dell’Autorità Portuale alla quale sono stati affidati in custodia. L’area esterna, in parte caratterizzata da deposito di suppellettili e di veicoli abbandonati, è stata in parte bonificata da ciò che di più gravoso è stato rinvenuto con la rimozione immediata per lo smaltimento di merce e veicoli da parte della MessinaServizi Bene Comune.

Una decina di soggetti sono stati identificati sul posto e deferiti alla A.G. ma gli inquirenti non escludono il coinvolgimento di altre parti una volta acquisiti ulteriori elementi presso gli uffici preposti. I reati contestati vanno dall’occupazione abusiva di area demaniale, alla detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione al furto di acqua, nonché per smaltimento illecito di rifiuti. L’area interdetta da ulteriori accessi verrà a breve bonificata con oneri a carico dei responsabili.

FONTE: Polizia Municipale di Messina

