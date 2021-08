Un’altra notte di incendi in Sicilia: dall’alba 8 canadair in volo tra Messina e Palermo – VIDEO

Il video dell’incendio che nelle scorse ore ha colpito Castel di Lucio, in provincia di Messina, e dell’intervento dei Vigili del Fuoco che stanotte hanno operato in tutta la Sicilia e in Calabria con l’obiettivo di domare le fiamme. Fuoco anche a Lipari, in località Quattropani, la borgata più verde dell’Isola.

Dopo una notte di lavoro per le squadre dei Vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi boschivi nelle province siciliane di Palermo e Messina, e in quelle calabresi di Reggio Calabria e Cosenza, dall’alba di oggi, 5 agosto, sono 8 i canadair in volo a: Castel di Lucio (ME) (nel video), Geraci, Gangi e Scillato (Palermo), dove alcune stalle sono state coinvolte dalle fiamme e diverse case sono state evacuate; Bagaladi (Reggio Calabria) e Longobucco (Cosenza).

In video, le immagini di Castel di Lucio, in provincia di Messina:

Tra le fiamme, nel messinese, anche Lipari, alle Isole Eolie, e in particolare la zona di Quattropani. Un incendio si è sviluppato intorno alle 23.00 di ieri, nelle località di Caolino e Valle Pera. A causa dello scirocco, il fuoco ha raggiunto Aria Morta e Costa D’Agosto. Evacuata una casa, mentre decine di abitazioni, riporta l’agenzia di stampa Ansa, sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri, che hanno dato il via alle indagini con l’obiettivo di accertare se sia trattato o meno di un incendio doloso.

In provincia di Palermo, la zona più colpita dagli incendi di questa notte è stata quella delle Madonie. Il rogo che ieri ha colpito il territorio di Gangi si è propagato fino a Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e Scillato.

