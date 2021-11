Non espongono il cartello con il numero di clienti ammessi: multati due locali nel messinese

Continuano i controlli anti-covid da parte dei Carabinieri nella provincia di Messina. Durante i monitoraggi del fine settimana, i militari hanno individuato due locali in cui non era esposto il cartello con su indicato il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente all’interno delle strutture. Scattano le multe.

Nello specifico, il titolare di un pub di Torrenova è stato sanzionato per aver omesso di esporre all’ingresso del locale la cartellonistica riportante il numero massimo di persone ammesse all’interno del locale. Per la medesima violazione è stato sanzionato anche il titolare di un locale in Sant’Agata di Militello a cui è stata comminata anche la sanzione amministrativa poiché sprovvisto dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico da detenere all’interno dell’esercizio commerciale.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

