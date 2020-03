Messina. Tentata rapina in una farmacia di viale Giostra: è caccia all’uomo

Intorno alle 19.00 di ieri un uomo ha tentato una rapina ai danni di una farmacia di viale Giostra, a Messina, ma i suoi piani sono andati in fumo. Con prontezza, infatti, i titolari dell’esercizio commerciale hanno bloccato le porte d’ingresso. Vistosi colto sul fatto, l’uomo è fuggito e la Polizia di è messa subito sulle sue tracce.

Dalle prime ricostruzioni raccolte grazie ai testimoni oculari, alle 19.00 di ieri sera un uomo con il volto coperto da un passamontagna avrebbe tentato di entrare nella Farmacia del Popolo di viale Giostra, presumibilmente per rapinarla, ma i titolari avevano notato il suo comportamento sospetto e hanno bloccato prontamente la porta scorrevole d’accesso.

Allertate le Forze dell’Ordine, le volanti della Polizia si sono recate alla farmacia di viale Giostra per capire cosa fosse successo e raccogliere informazioni utili per dare il via alle indagini. Una volta ascoltati i testimoni oculari, è partita la caccia all’uomo.

Nuove informazioni sulle indagini riguardanti la tentata rapina alla farmacia del viale Giostra si potrebbero avere presumibilmente già dalle prossime ore, in base allo stato di avanzamento delle ricerche.

(34)