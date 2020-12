Messina, sgomberato mercato abusivo dell’usato a Maregrosso

La Polizia Municipale di Messina ha scoperto un mercato abusivo dell’usato a Maregrosso: sequestrata la merce, tra cui 140 cd e dvd contraffatti, ma anche vestiti, accessori e oggettistica di diverso tipo, per lo più recuperati tra i rifiuti. I prodotti messi in vendita sono stati quindi avviati allo smaltimento dal personale di MessinaServizi Bene Comune perché insalubri e sporchi.

Continuano le attività di controllo del territorio della Polizia Specialistica diretta dal Comandante Vicario Commissario Giovanni Giardina. Nelle scorse ore, gli agenti sono intervenuti a Maregrosso dove era stato improvvisato un mercato abusivo dell’usato. La squadra annonaria ha disposto lo sgombero dell’area interessata e posto sotto sequestro la merce messa in vendita senza alcuna autorizzazione. Inoltre, è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria, in quanto tra i prodotti commercializzati illegalmente vi erano circa 140 Cd/DVD contraffarti.

Ma non solo. Sul posto è intervenuta anche MessinaServizi Bene Comune che si è occupata di avviare allo smaltimento la merce, in quanto perlopiù recuperata dai rifiuti, o comunque da luoghi di discarica, e quindi sporca e potenzialmente pericolosa da un punto di vista igienico sanitario. Tale misura è prevista da una specifica determina della sezione annona della Polizia Municipale di Messina, nata anche in ragione dell’attuale emergenza sanitaria.

