Segnalato il titolare di un ristorante etnico di Messina: sotto sequestro 25kg di pesce

Controlli dei Carabinieri in un ristorante etnico della zona Sud di Messina: segnalato il titolare. I militari, insieme ai NAS di Catania, hanno posto sotto sequestro oltre 25kg di pesce privo di etichettatura e tracciabilità. Scattata anche la multa da 2.500 euro. I dettagli.

I Carabinieri sequestrano oltre 25 kg di prodotti ittici privi di etichettatura e di tracciabilità. Segnalato il titolare di un ristorante etnico, per aver realizzato un deposito omettendo di dare comunicazione all’Autorità Sanitaria.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli nel settore alimentare, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del N.A.S. di Catania hanno effettuato una verifica ispettiva presso un ristorante etnico situato nella zona sud del capoluogo.

All’esito della verifica, i il titolare dell’attività è stato segnalato alla competente Autorità Sanitaria per aver realizzato un deposito di alimenti omettendo di inviare la prescritta comunicazione, nonché per aver detenuto oltre 25 kg. di prodotti ittici sprovvisti della prescritta etichettatura, e della relativa documentazione attestante la rintracciabilità. A seguito delle irregolarità accertate, sul conto del responsabile sono state erogate sanzioni amministrative per l’ammontare di 2.500 euro.

I servizi di controllo presso le attività di produzione di alimenti e bevande presenti nel territorio saranno ripetuti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e dal N.A.S. Carabinieri di Catania, al fine di assicurare principalmente un’efficace azione preventiva, oltre al contrasto degli illeciti, con lo scopo importante di tutelare la salute dei cittadini.

(Foto di repertorio)

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

(324)