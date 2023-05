Messina. Cade in un dirupo a Castanea e rimane lì per 36 ore: lo soccorrono i Vigili del Fuoco – VIDEO

È successo a Castanea, villaggio collinare della città di Messina: un giovane è caduto in un dirupo ed è stato soccorso questa mattina dai Vigili del Fuoco. Agli operatori ha dichiarato di essere rimasto lì per 36 ore. Sul posto anche il personale del 118, che ha trasportato il ragazzo in ospedale.

Ad intervenire, questa mattina, mercoledì 24 maggio, per i Vigili del Fuoco, la 2A del Distaccamento Nord al Comando del Cr Tripoli. Dal resoconto fornito dai Vigili del Fuoco, il giovane stava camminando a piedi lungo la strada carrabile, quando è caduto in un terreno scosceso e non è più riuscito a risalire. Il soccorso è stato eseguito con tecniche SAF (Speleo alpino fluviale) dal personale VVF intervenuto. Il ragazzo riportava escoriazione e contusioni, quindi è stato trasportato in Ospedale dal personale del 118.

