Messina. Ragazzino picchiato a sangue a Piazza Antonello: caccia alla baby gang

45 Condivisioni Facebook Twitter

Nuovo atto di violenza nel cuore di Messina. Ieri sera un ragazzino è stato aggredito a Piazza Antonello, nei pressi della Galleria Vittorio Emanuele. Secondo le prime ricostruzioni il minore sarebbe stato picchiato a sangue da un gruppo di giovani. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno soccorso la giovane vittima.

Scattata la caccia alla baby gang da parte della Polizia. Sono in corso, infatti, le indagini che hanno come obiettivo quello di identificare i responsabili di questo grave gesto di violenza. Fondamentali per il riconoscimento degli aggressori potrebbero essere le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nelle vicinanze del luogo dell’aggressione.

Sulla vicenda si è espressa Debora Buda, Consigliere della IV Circoscrizione che ritiene necessari maggiori controlli nella zona, soprattutto durante i weekend. «Invierò immediatamente al Sindaco ed all’Assessorato competente una richiesta di organizzazione di un presidio fisso delle Forze dell’Ordine nel Centro Storico durante il fine settimana nelle zone in questione. Bisogna tutelare, oltre ai ragazzi che rischiano di essere presi di mira dalle baby gang, anche i residenti ed i titolari di esercizi commerciali della zona».

(271)