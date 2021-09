Messina. Incendio in una baracca del viale Giostra colma di rifiuti

È successo nella tarda serata di ieri, mercoledì 15 settembre: un incendio è divampato all’interno di una baracca di viale Giostra, colma di rifiuti. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. L’area è stata bonificata e messa in sicurezza.

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per domare le fiamme intorno alle 23.30. Sul posto la squadra 2a del distaccamento Nord, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio. È stata fatta arrivare anche l’autobotte dalla centrale per maggiore supporto idrico.

Una volta spento l’incendio scoppiato all’interno della baracca di viale Giostra, gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza tutta l’area interessata, per poi fare rientro in sede.

