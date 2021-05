Messina, incendio in un garage: a fuoco materassi e rifiuti. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 30 maggio, i Vigili del Fuoco di Messina sono intervenuti a Bisconte per spegnere un incendio sviluppatosi all’interno di un garage. A fuoco materassi e rifiuti. Il calore generato dal rogo ha danneggiato i cassonetti della raccolta differenziata, liquefacendone alcuni, e messo a rischio le auto nelle immediate vicinanze.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri intorno alle 18.30 con autopompa serbatoio, pick-up con modulo antincendio e con una seconda autobotte di supporto idrico, per domare il rogo sviluppatosi nel garage di una palazzina di Bisconte, nella zona Sud di Messina. Inizialmente, il timore era che il fumo che aveva completamente invaso i locali provenisse da un’auto in fiamme. Una volta entrati, gli operatori hanno identificato la natura del materiale incendiato (materassi e rifiuti vari). Il calore generato, come si anticipava, è arrivato a liquefare alcuni contenitori della raccolta differenziata, danneggiandone visibilmente altri, e ha messo in pericolo le auto vicine.

Dopo aver spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza tutta la zona interessata, per poi fare rientro in sede.

