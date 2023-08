Messina, incendio a Mili San Marco: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina intervenuto a Mili San Marco per un incendio di interfaccia (tra aree rurali e urbane).

Dalle ore 14:10 di giovedì 17 agosto, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina è stato impegnato per fronteggiare un incendio di interfaccia in adiacenza all’abitato di Mili San Marco (Me).

Sul posto è stata fatta convergere una squadra AIB (antincendio boschivo) con due mezzi; a supporto del personale di terra sono intervenuti due aerei VVF che hanno effettuato lanci di acqua per domare i roghi in aree con difficoltà di accesso ai mezzi di terra.

Fonte: Comando Provinciale Vigili del Fuoco Messina

