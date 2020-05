Messina. In carcere per rapina alle Poste, è il responsabile anche di un furto in appartamento

È ritenuto responsabile anche di furto in appartamento il 21enne messinese arrestato lo scorso dicembre in flagranza di reato per una rapina ai danni dell’Ufficio Postale di via Comunale Santo di Messina. A seguito delle indagini, gli è stata notificata in carcere, dove già si trovava, la misura cautelare.

Davide Bonaccorso, 21 anni, messinese, aveva già razziato quasi 69.000 euro dopo aver sequestrato un dipendente dell’ufficio, costringendolo a riaprire l’ufficio al termine della giornata lavorativa, quando i poliziotti delle Volanti avevano fatto irruzione e proceduto all’arresto.

Il successivo lavoro di indagine ha confermato che il ventunenne era altresì autore di un furto in appartamento perpetrato nella notte del 17 maggio 2019. La comparazione tra foto segnaletiche e immagini registrate durante il furto ne ha confermato le responsabilità. L’uomo si era introdotto nella casa presa di mira forzandone una portafinestra e aveva razziato oggetti per un valore di circa 10.000 euro.

La misura cautelare che lo riconosce autore del furto in appartamento è stata notificata all’interessato presso la locale casa circondariale dove si trova ristretto.

FONTE: Questura di Messina

