Messina. Droga nascosta dentro un calzino: arrestato 27enne

Un 27enne di Messina è stato arrestato dalla Polizia dopo una perquisizione domiciliare: la Polizia ha trovato nell’abitazione droga distribuita in involucri in cellophane e nascosta dentro un calzino tra la biancheria.

Con la sostanza stupefacente, risultata cocaina agli esami del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, l’uomo teneva in camera da letto un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle singoli dosi.

I poliziotti hanno proceduto al sequestro della cocaina, circa 50 grammi e del materiale sopra elencato, nonché della somma di euro 1.645,00, ritenuta presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il 27enne è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

Anche a Barcellona Pozzo di Gotto, i poliziotti del locale commissariato hanno proceduto al sequestro di circa grammi due di cocaina e alla denuncia di un cinquantenne per il medesimo reato.

