Messina. Corruzione nei lavori pubblici. I nomi e i dettagli dell’Operazione “Ottavo Cerchio” – VIDEO

Sono 11 gli arresti a conclusione dell’operazione “Ottavo Cerchio” che ha svelato un giro di corruzione nel settore dei lavori pubblici a Messina. Sotto accusa funzionari del Comune e del Genio Civile, ma non solo. Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e della fittizia intestazione di beni.

L’azione investigativa, convenzionalmente denominata “Ottavo Cerchio”, rappresenta l’epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina su fattispecie delinquenziali poste in essere nel campo della corruzione, della rivelazione di segreto d’ufficio e della fittizia intestazione di beni.

L’indagine aveva inizio la notte di Capodanno del 2019 allorquando la saracinesca di un esercizio commerciale, una tabaccheria nella titolarità dei fratelli Ferrante, veniva attinta da alcuni colpi di arma da fuoco.

Ritenendo potesse trattarsi di intimidazione a fini estorsivi, la Squadra Mobile avviava una mirata azione investigativa che, al netto delle evidenze afferenti all’episodio del danneggiamento alla Tabaccheria, consentiva – fin da subito – di portare alla luce l’esistenza di un sistema di corruzione che coinvolgeva, a vario titolo, soggetti operanti sia nel settore pubblico che in quello privato.

Le indagini dell’Operazione “Ottavo Cerchio”

Dei 14 soggetti indagati, undici di venivano raggiunti dalla misura cautelare oggetto di odierna esecuzione.

Tra i destinatari della misura, particolare rilievo assume la figura di TAVILLA Marcello, socio di FERRANTE Pietro e di un cittadino tunisino nella Blu Marine Service S.R.L., attività di import-export con l’estero di prodotti ittici.

Il TAVILLA, persona che annovera precedenti giudiziari e di polizia, con il concorso di FIORENTINO Cinzia e FERRANTE Pietro, aveva modo di partecipare ad un accordo corruttivo con D’AGOSTINO Felice, funzionario del Genio Civile di Messina, affinché quest’ultimo – in cambio di denaro – favorisse nell’aggiudicazione di lavori pubblici, le ditte edili degli imprenditori MICALI Giuseppe e FRANCALANZA Giovanni.

Specificamente, TAVILLA, FIORENTINO e FERRANTE, improvvisandosi “mediatori” e chiaramente senza averne alcun titolo, “segnalavano” al D’AGOSTINO, per l’effettuazione di lavori pubblici, le ditte riconducibili al MICALI ed al FRANCALANZA, promettendo al funzionario del Genio Civile la somma di 2.000 euro per ogni appalto eventualmente aggiudicato.

Ancora, TAVILLA Marcello e FIORENTINO Cinzia risultavano coinvolti in un grave episodio di corruzione in concorso con MUSCOLINO Giorgio (già assessore comunale), amministratore del complesso di edilizia popolare denominato “Sottomontagna”, come noto facente parte del patrimonio immobiliare del Comune di Messina e gestito dall’Agenzia per il Risanamento della città (A.Ris.Me.).

Difatti il MUSCOLINO, in assenza di una preliminare ed effettiva selezione, e dunque in violazione di legge, affidava alla ditta di TAVILLA Marcello i lavori per la sistemazione del parcheggio di “Sottomontagna”, percependo indebitamente la somma di 400 euro corrisposta dallo stesso TAVILLA e da FIORENTINO Cinzia.

TAVILLA Marcello, punto di riferimento in molteplici e variegati contesti – politici, imprenditoriali e criminali – intratteneva “un rapporto privilegiato”, così definito dal Giudice nella sua ordinanza, con l’indagato PARIALÒ Angelo, dipendente del Ministero della Giustizia, autista a disposizione di Magistrati in servizio a Messina.

Nello specifico, il PARIALÒ si rendeva disponibile verso il TAVILLA e la FIORENTINO Cinzia a fungere da intermediario con impiegati di quell’Ufficio del Tribunale di Messina deputato alla nomina di amministratori di condominio e ciò al fine di consentire l’affidamento degli incarichi a persone vicine ai predetti TAVILLA e FIORENTINO. Un meccanismo che avrebbe poi permesso a questi ultimi di beneficiare dell’eventuale assegnazione di lavori di manutenzione degli ascensori nei condomini in favore di una ditta riconducibile alla FIORENTINO Cinzia. Secondo un consolidato schema di do ut des, il PARIALÒ otteneva l’assunzione, presso una delle tante imprese del TAVILLA, di una persona a lui vicina.

Inoltre, il PARIALÒ aveva parte attiva nella rivelazione, al TAVILLA Marcello, di notizie riservate in merito ad indagini svolte, nei confronti di quest’ultimo, dall’Autorità Giudiziaria, diffondendo altresì informazioni sugli spostamenti di Magistrati sottoposti a tutela.

Nel corso delle indagini, poi, emergevano strettissimi ed illeciti rapporti tra TAVILLA Marcello e BONAFFINI Antonino, inteso “Ninetta”, imprenditore del settore ittico conosciuto agli atti di polizia per i precedenti.

Il BONAFFINI ed il TAVILLA, all’evidente fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, orchestravano poi la fittizia attribuzione a quest’ultimo della titolarità dell’impresa individuale denominata Mareblu e di un conto corrente nonostante si trattasse di azienda e di denaro di cui il BONAFFINI conservasse, di fatto, piena e totale disponibilità: società, utilità economiche ed anche un bene mobile registrato dei quali il Giudice per le Indagini preliminari disponeva, contestualmente all’emissione della misura cautelare personale, il sequestro preventivo.

Altra figura centrale nell’indagine poteva rilevarsi in capo al già citato MICALI Giuseppe, attivo nel mondo della imprenditoria. Difatti, oltre a concorrere, come detto, nella corruzione del Funzionario del Genio Civile di Messina D’AGOSTINO, il MICALI raggiungeva un pactum sceleris con FRIGIONE Giuseppe, funzionario del Comune di Messina in servizio presso il Dipartimento Immobili Comunali.

Segnatamente, il MICALI prometteva al FRIGIONE – che ovviamente accettava – una somma di denaro compresa tra i 500 ed i 1.000 Euro in cambio dell’affidamento diretto, in somma urgenza, dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Mercato cittadino Sant’Orsola.

Ma l’azione dal MICALI non si limitava alla città metropolitana di Messina, si estendeva anche “fuori provincia”, allorquando l’imprenditore otteneva l’aggiudicazione dei lavori di dragaggio nel porto di Mazara del Vallo (TP), per il rilevante importo di oltre un milione di euro.

In questa circostanza, il MICALI, in concorso con altri due imprenditori (indagati ma non destinatari di provvedimenti restrittivi), intesseva illeciti rapporti con TERESI Giancarlo, Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani, responsabile dei lavori nel porto di Mazara del Vallo.

Il MICALI, al fine di assicurarsi l’interessamento nella procedura di aggiudicazione definitiva dei lavori di dragaggio del porto-canale della menzionata cittadina trapanese, elargiva al TERESI una somma di denaro pari a 700 euro per l’acquisto di un’autovettura Alfa Romeo d’epoca nonché un soggiorno gratuito presso un Hotel di Messina ed una cena per lui e per altre cinque persone presso un noto ristorante di Milazzo.

La corruttela ed il malaffare emersi dall’indagine illustrata risultavano certamente caratterizzati da alti livelli di integrazione e di infiltrazione nell’attività politica, amministrativa ed economica della città.

Il sistema del compromesso, dell’intrattenere rapporti con soggetti dalla dubbia reputazione – o, addirittura, dal noto spessore criminale – avrebbero potuto, ove non immediatamente ed adeguatamente arginati, indurre le persone alla convinzione che comportamenti illeciti, quali la prestazione o la promessa dell’indebito, possano far parte di una prassi consolidata, esercitata da tutti e facendola apparire – se non lecita – acquisita e/o “normale”.

Il video della Questura di Messina

Operazione “Ottavo Cerchio”: chi sono gli indagati

Condividendo l’imponente quadro indiziario raccolto dagli investigatori della Squadra Mobile, la Procura della Repubblica di Messina, nella persona dei Pubblici Ministeri titolari delle indagini, richiedeva ed otteneva – dal competente Giudice per le Indagini Preliminari – la misura cautelare del massimo rigore per 3 indagati e quella degli arresti domiciliari per 8 di essi.

Il provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale emesso a carico di detti indagati dell’Operazione convenzionalmente denominata “Ottavo Cerchio” è stato eseguito

con rintraccio e traduzione in carcere nei confronti di:

BONAFFINI Antonino, inteso “Ninetta”, cl. ‘74; MICALI Giuseppe, cl. ‘63; TAVILLA Marcello, cl. ’71.

con rintraccio e sottoposizione agli arresti domiciliari per:

D’AGOSTINO Felice, cl. ‘58; FERRANTE Pietro, cl. ‘67; FIORENTINO Cinzia, cl. ‘68; FRANCALANZA Giovanni, cl. ‘68; FRIGIONE Giuseppe, cl. ‘66; MUSCOLINO Giorgio, cl. ‘80; PARIALÒ Angelo, cl. ‘56; TERESI Giancarlo, cl. ‘58

È in corso di esecuzione il sequestro preventivo del complesso di beni e di utilità economiche della società Mareblu, formalmente intestato al TAVILLA, ma di fatto riconducibile a BONAFFINI Antonino.

Per portare a termine l’azione di rintraccio e cattura dei destinatari del provvedimento restrittivo in parola, la Squadra Mobile si è avvalsa della collaborazione di unità del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nonché delle Squadre Mobili di Palermo e Monza-Brianza.

FONTE: Questura di Messina

(356)