Messina, controlli anti-covid e green pass: staccata una sola multa

Continuano da parte della Prefettura di Messina i controlli per monitorare la corretta osservazione delle regole da seguire per contenere il Covid, uso delle mascherine e green pass rafforzato nei luoghi in cui è obbligatorio. Dal rapporto di ieri, lunedì 7 febbraio, sappiamo che i controlli sono stati effettuati su 1.005 persone e 118 attività commerciali: staccata una sola multa.

Con l'entrata in vigore delle misure riguardanti l'obbligo del green pass, la Prefettura di Messina ha disposto un'intensificazione dei controlli per verificare l'andamento delle disposizioni anti-covid.

Il report della Prefettura di Messina sui controlli del 7 febbraio 2022:

Green pass, persone controllate: 1005 ;

; Green pass, persone multate: 1 ;

; Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4 del d.l. 19 del 2020): persone controllate e sanzionate: 0;

Attività o esercizi controllati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 118 ;

; Titolari di attività o esercizi sanzionati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 13 del d.l. 52 del 2021 – sanzione amministrativa): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 4 del d.l. 19 del 2020 – misura cautelare): 0;

Persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus: 0.

