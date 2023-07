Messina, cavallo trovato morto in via Catania: indaga la Polizia

È successo questa mattina a Messina: un cavallo è stato trovato morto, in una pozza di sangue, in via Catania, all’incrocio con via Salandra. Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’animale, legato ad un calesse, si sia imbizzarrito e sia andato a sbattere contro il muro dell’ex Gil. Non si sa, però, ancora nulla di certo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per comprendere le dinamiche dell’accaduto e le cause della morte del cavallo.

In aggiornamento.

